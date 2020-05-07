ООН призвала Украину открыть границу с ДНР и ЛНР

Представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на Украине Пабло Матеу призвал открыть перекрытую из-за карантина линию разграничения в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

По его словам, многие местные жители из-за закрытия пунктов пропуска на границе не могут купить продукты и получить пенсии.

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«До карантина 36 населенных пунктов не имели транспортного сообщения с внешним миром. Теперь, как мы выяснили, таких уже 71. Около полусотни поселков не имеют доступа к первичной медицинской помощи и даже не имеют продуктовых магазинов. А ведь из-за карантина никуда ездить нельзя», — сказал Матеу.

Он считает, что линию разграничения необходимо открыть также для граждан, которые «застряли» по другую сторону. В качестве примера Матеу назвал тех, кто незадолго до закрытия пунктов пропуска поехал навестить родственников и теперь уже больше месяца не может вернуться домой.

По мнению представителя УВКБ ООН, украинское правительство должно отказаться от обязательной регистрации в качестве внутренне перемещенных тех лиц, которые отправляются за получением пенсии. Матеу надеется, что пандемия коронавируса побудит власти пересмотреть подходы к регистрации внутренних переселенцев, а также к реализации прав граждан, проживающих на неподконтрольной территории.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев никогда не вел и не будет вести прямого диалога с Донецком и Луганском. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

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