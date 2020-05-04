Бывший глава МИД Украины заявил о шансе на сделку с Россией после пандемии

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что «коллективный Запад» имеет шанс заключить сделку с Россией после окончания пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире подкаста «Есть тема». Запись доступна на YouTube.

По его мнению, в качестве одной из сторон этой сделки должны выступать страны «Большой семерки». Ее суть будет заключаться в уходе России с Донбасса в ответ на снятие части санкций. Климкин считает, что это могут быть как последовательный процесс, так и пакет мер.

Бывший глава МИД подчеркивает, что в период кризиса украинцам важно сохранить свое единство, чтобы Россия не использовала эпидемию для федерализации страны и пересмотра границ.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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