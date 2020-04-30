Верховная Рада призвала усилить международное давление на Россию

Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к парламентам других стран и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию. За документ проголосовали 309 депутатов из 382 зарегистрированных в сессионном зале, передает УНИАН.

Рада просит иностранных коллег продолжать политику по непризнанию присоединения Крыма к России, усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ и осудить нарушения прав человека в Крыму и Донбассе. Украинские депутаты призвали международное сообщество потребовать от Москвы отказаться от «расширения агрессивных действий в черноморском регионе», перекрытия акватории «под предлогом военных учений» и блокирования украинских портов «гибридными методами».

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Кроме того, Верховная Рада считает необходимым потребовать от России отменить запрет на деятельность «Меджлиса крымскотатарского народа» (признан в РФ экстремистской организацией) и обеспечить на подконтрольных ей территориях доступ к образованию на украинском языке. В постановлении утверждается, что из Крыма депортируются местные жители и заселяются российские граждане, что ведет к «изменению демографического состава» полуострова. Украинский парламент просит также осудить строительство Крымского моста и использовать все возможные санкции против людей, компаний и органов власти, «причастных к осуществлению оккупационной политики».

Отдельно Верховная Рада призывает международное сообщество потребовать от России прекратить «расширение своей юрисдикции» на ядерные объекты в Крыму, использование «захваченных украинских предприятий оборонной промышленности». Украинские депутаты просят «отказаться от всех видов военного сотрудничества» с Москвой, включая военные учения и передачу оборонных технологий.

После смены власти на Украине в 2014 году в результате массовых антиправительственных выступлений Крым вошел в состав России, а часть территории Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев обвиняет РФ в оккупации этих земель.

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