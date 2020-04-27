Украина обвинила Россию в милитаризации Крыма

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обвинило Россию в милитаризации Крыма, которая создает угрозу вспышки коронавируса на полуострове. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«В условиях ухудшения состояния эпидемиологической ситуации и заболеваемости коронавирусом на временно оккупированных Россией территориях АР Крым и Севастополя подразделения оккупационного контингента РФ не прекращают активность, что создает риски для гражданского населения», — говорится в сообщении министерства.

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Там утверждают, что несмотря на пандемию, моряки Черноморского флота, военнослужащие Южного военного округа и российских силовых структур продолжают учебные мероприятия, осуществляют боевую подготовку и хозяйственную деятельность.

«Вспышка заболевания в оккупационном военном контингенте, где невозможно соблюсти самоизоляцию, может привести к перегрузке не только военных госпиталей, но и обычных больниц, часть из которых уже закрыта из-за коронавируса. Гражданские лица не получат должной помощи, что может привести к тяжелым гуманитарным последствиям. Это абсолютно безответственное отношение Российской Федерации как государства-оккупанта к своим обязанностям», — резюмировали в Минреинтеграции.

Ранее 27 апреля лидер запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров призвал участников видеоконференции в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел, запланированной на четверг, 30 апреля, обсудить ситуацию с правами человека на полуострове.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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