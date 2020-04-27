Глава Крыма назвал дату передачи полуострова Украине траурной

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал траурной дату передачи полуострова Украине 26 апреля 1954 года. Об этом он заявил в ходе заседания оперативного штаба в Симферополе, передает РИА Новости.
«Траурный день», — сказал Аксенов в ответ на слова главы парламента Владимира Константинова, который напомнил, что 26 апреля исполнилось 66 лет с момента передачи Крыма Украине.
Ранее в Кремле назвали абсурдными и нереалистичными идеи бывших послов США в Киеве о давлении на Россию на фоне коронавируса с целью возвращения полуострова Украине.
8 апреля экс-послы Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор выпустили статью в журнале NPR, в которой заявили, что пандемия стала хорошей возможностью для давления на Москву. В частности, они считают возможным предложить России вернуть Крым под контроль Киева в обмен на отмену антироссийских санкций.
Весной 2014 года Крым вошел в состав России по итогам референдума. После этого страны Евросоюза, а также США и Украина ввели санкции против Москвы. Они отказались признавать легитимность мартовского голосования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения