Кремль назвал абсурдом идеи давления на Россию из-за Крыма на фоне коронавируса

В Кремле считают абсурдными и нереалистичными идеи бывших послов США в Киеве о давлении на Россию на фоне коронавируса с целью возвращения Крыма Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 8 апреля.

«Крым — это часть России», — напомнил представитель Кремля.

Ранее в среду в журнале NPR вышла статься, в которой бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор высказываю мнение, что пандемия является хорошей возможностью для давления на Москву. В частности, дипломаты считают возможным предложить РФ вернуть Крым под контроль Киева в обмен на отмену антироссийских санкций.

Между тем российский сенатор от Крыма Сергей Цеков считает заявление американских дипломатов лишенным логики. «Каким образом Крым может вернуться в связи с пандемией, я вообще даже не могу себе представить», — рассуждает он.

Весной 2014 года Крым вошел в состав РФ по итогам референдума. Страны Евросоюза, а также США и Украина не признают легитимность мартовского голосования. Москва заявляет о соблюдении норм международного права.

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