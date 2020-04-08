В России оценили слова дипломатов США о шансе вернуть Киеву Крым

Американские дипломаты, увидевшие в коронавирусе шанс вернуть Крым под контроль Киева, делают какие-то алогичные выводы, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Его цитирует RT в среду, 8 апреля.
«Каким образом Крым может вернуться в связи с пандемией, я вообще даже не могу себе представить», — отреагировал Цеков.
Ранее в среду вышла статья в журнале NPR, в которой бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор рассуждают о вероятности возвращения Крыма под контроль Киева на фоне пандемии. Дипломаты считают, что Вашингтон должен предложить Москве вернуть Крым в обмен на снятие санкций.
Весной 2014 года Крым вошел в состав России по итогам референдума. После этого страны Евросоюза, а также США и Украина ввели санкции против Москвы. Они отказались признавать легитимность мартовского голосования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения