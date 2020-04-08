Американские дипломаты увидели в коронавирусе возможность вернуть Крым Украине

Бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор предложили воспользоваться пандемией коронавируса для давления на Россию по вопросу Крыма. Об этом они написали в журнале NPR.

По их мнению, сложившаяся обстановка с распространением инфекции, а также обрушившиеся цены на нефть предоставили «неожиданную возможность». Дипломаты считают, что если Вашингтон предложит снять с России санкции в обмен на завершение конфликта на Украине, то Москва согласится. При этом в случае возвращения Крыма Киеву можно будет отменить и другие санкции, уверены они.

26 марта Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали снять санкции ради борьбы с коронавирусом. В частности, Москва предлагала принять Декларацию о солидарности, где признавала лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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