Крым предложили обсудить в «нормандском формате»

Лидер запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров призвал участников видеоконференции в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел, запланированной на четверг, 30 апреля, обсудить ситуацию с правами человека в Крыму. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, это необходимо «в условиях репрессий, усиливающихся по отношению к крымским татарам и этническим украинцам (...), категорических отказов российских оккупантов в освобождении крымских политзаключенных, а также ультимативных утверждений официальных представителей Российской Федерации о том, что, мол, "вопрос о принадлежности Крыма закрыт"».

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Чубаров считает, что запрет организации «Меджлис крымско-татарского народа» является преступным действием, «направленным на подавление воли и единства коренного народа Крыма, который открыто выступил против российского вторжения».

Он обвинил Россию в нарушении норм международного права и констатировал, что члены «Меджлиса» подвергаются преследованиям. В связи с этим Чубаров призвал международное сообщество к усилению санкций «до восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом и прилегающими к нему водами Черного и Азовского морей».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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