Коронавирус сорвал украинский поход на Крым

Лидер запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров заявил, что поход на Крым, который планировали провести 3 мая, перенесен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Новая дата проведения международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" будет определена с учетом эпидемиологической ситуации на Украине», — сообщил Чубаров.
Он добавил, что штаб акции «Марш на Крым» продолжает свою работу по подготовке похода в режиме удаленного общения и в формате локальных встреч, несмотря на то, что коронавирус сорвал планы.
6 декабря стало известно, что экс-депутат Рады Рефат Чубаров готовит пеший марш на Крымский полуостров с территории Украины. Акция получила название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства», она запланирована на 3 мая. В России эту акцию назвали провокацией. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что крымчанам нечего бояться, поскольку граница надежно охраняется.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения