Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:50, 20 июля 2026Бывший СССР

Три группы бойцов скандального полка ВСУ уничтожены у российской границы

Российские войска уничтожили три группы 425 ОШП «Скала» ВСУ у Казачьей Лопани
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска уничтожили три группы бойцов 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Казачьей Лопани в приграничной Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Из Бугаевки 3 штурмовые группы ВСУ из состава 425-го ОШП выдвигались в направлении Казачьей Лопани. Перемещение противника было своевременно вскрыто нашей разведкой — все украинские националисты уничтожены в результате огневого воздействия», — рассказали силовики.

Ранее полк «Скала» оказался в центре скандала с пытками новобранцев. По данным журналистов, жертвами истязаний от сослуживцев стали 26 человек.

Главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию с систематическими пытками и истязаниями новобранцев позором украинской армии. По его словам, расследование пыток в полку якобы началось до первых публикаций журналистов о проблемах в подразделении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Раскрыты последствия удара ВСУ по Подмосковью
    В Турции заявили о риске остаться без газа из-за атак ВСУ
    Три группы бойцов скандального полка ВСУ уничтожены у российской границы
    В Конгрессе США раскрыли следующие шаги Трампа против Ирана
    США и Иран предупредили о тревожном сигнале
    Киеву пообещали отдельный ответ на атаку на Москву
    Возможность конкуренции российских и европейских вин на рынке в США оценили
    В МИД раскрыли роль украинских военных советников в Африке
    Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло
    Врач предупредил о вреде кофе для долголетия в определенное время суток
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok