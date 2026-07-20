Три группы бойцов скандального полка ВСУ уничтожены у российской границы

Российские войска уничтожили три группы 425 ОШП «Скала» ВСУ у Казачьей Лопани

Российские войска уничтожили три группы бойцов 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Казачьей Лопани в приграничной Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Из Бугаевки 3 штурмовые группы ВСУ из состава 425-го ОШП выдвигались в направлении Казачьей Лопани. Перемещение противника было своевременно вскрыто нашей разведкой — все украинские националисты уничтожены в результате огневого воздействия», — рассказали силовики.

Ранее полк «Скала» оказался в центре скандала с пытками новобранцев. По данным журналистов, жертвами истязаний от сослуживцев стали 26 человек.

Главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию с систематическими пытками и истязаниями новобранцев позором украинской армии. По его словам, расследование пыток в полку якобы началось до первых публикаций журналистов о проблемах в подразделении.