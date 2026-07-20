В России вырос спрос на альтернативу бензину

«Петромаркет»: Рост продаж ставшего альтернативой бензину СУГ достигает в России 30 %

В связи с ситуацией на рынке бензина летом резко вырос спрос на альтернативу топлива — сжиженный углеводородный газ (СУГ), объем реализации которого увеличился местами на 30 процентов. Об этом со ссылкой на данные исследовательской группы «Петромаркет» пишут «Известия».

Как следует из материала, повышенный спрос автовладельцев, которые уже используют СУГ в качестве моторного топлива, а также переоборудует на него машины, привел в том числе к росту цен с 31,65 до 35,35 рубля за литр в среднем по России, а также до 35-40 рублей на столичных заправках.

По данным Петербургской биржи, среднедневной объем биржевой реализации СУГ с начала лета по состоянию на 17 июля увеличился год к году на 24,7 процента, до 11,4 тысячи тонн. Поскольку в отличие от бензина и дизеля по СУГ нет договоренности о сдерживании цен между властями и крупнейшими участниками рынка, оптовая стоимость непосредственно влияет на розничную, отражая баланс спроса и предложения внутри страны, а также влияние зарубежных рыночных индикаторов, подчеркнул заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

По словам директора по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, в отличие от других видов топлива дефицита СУГ в России не предвидится, но из-за перегрузки железных дорог возросли сроки его транспортировки, что может приводить к перебоям в поставках.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что в России в 2025 году было выпущено 15 тысяч автомобилей на газомоторном топливе, а государство активно поддерживает эту сферу через субсидирование строительства заправочной инфраструктуры. По его словам, рыночная доля машин на этим виде топлива, а также электромобилей продолжит расти.