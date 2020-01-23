Инициаторам марша на Крым пригрозили арестом

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров пригрозил инициаторам марша на Крым. Он заявил, что любые действия, направленные на нарушение суверенной границы Российской Федерации, будут пресекаться арестом, передает РИА Новости.

Умеров рассказал, что у него нет иллюзий насчет того, что акция соберет массовку. Он объяснил это полным провалом на Украине политики запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа». По его мнению, функционеры организации прибегают к радикализации своей деятельности. Умеров также выразил сомнение в том, что украинские политики будут в первых рядах марша.

По словам главы автономии крымских татар, марш задуман экстремистами, которые хотят «бросить на штыки» своих соотечественников. Также инициаторы намерены вернуть вопрос Крыма в информационную повестку западных стран и на Украине, считает Умеров.

Бывший депутат Верховной Рады Рефат Чубаров анонсировал дату вторжения в Крым на 2 мая. Чубаров отметил, что в пешем марше на Крымский полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти представители возглавляемой им организации «Меджлис крымскотатарского народа». Также с ними пойдут на полуостров народные депутаты и некие «западные партнеры». Экс-депутат не исключил силовой сценарий событий.

6 декабря стало известно, что Чубаров готовит пеший марш на Крымский полуостров с территории Украины. Акция получила название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». В России эту акцию назвали провокацией. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что крымчанам нечего бояться, поскольку граница надежно охраняется.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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