Зеленский рассказал о «новой нормальности» и обвинил Россию в аннексии

Выступая на Всемирном экономическом форме (ВЭФ) в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в захвате территорий. Об этом сообщает ТАСС.

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«Шестой год в моей стране идет война, шестой год как Россия аннексировала у нас часть территорий. Вот такая у нас с вами новая нормальность», — заявил президент.

При этом Зеленский назвал уязвимой ситуацию с глобальной архитектурой безопасности. Он отметил, что мир нуждается в переосмыслении международного права.

«Я не зря на экономическом форуме уделяю сейчас так много внимания вопросу безопасности, это очень важно для развертывания украинской экономики», — резюмировал Зеленский свое выступление на ВЭФ.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией «аннексией». В Москве отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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