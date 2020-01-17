Украина начнет глубинное минирование Азовского моря

Военно-морские силы Украины в скором времени начнут глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря на территории страны. Об этом 17 января сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС), передает РИА «Новый день».

С корабельно-катерным составом тактической группы «Тритон» уже отработан алгоритм действий расчетов по загрузке морских донных мин на корабль. Малый бронированный артиллерийский катер «Лубны» отработал боевое упражнение.

После отработки практических занятий корабли отправятся в море «для установления минных полей вдоль десантоопасного участка побережья Азовского моря».

В начале декабря Украина сообщила, что сформировала новый дивизион надводных сил в Азовском море, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.

После присоединения Крыма к России в 2014 году обострился вопрос о демаркации морской границы между РФ и Украиной. В ноябре 2018-го российские пограничники задержали три украинских судна, обвинив их в незаконном пересечении границы. На Украине ввели военное положение. В сентябре 2019 года в рамках обмена заключенными Москва освободила задержанных украинских моряков, а в ноябре вернула корабли. В Киеве заявили, что на них демонтировали все оборудование.

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