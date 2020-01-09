Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря. Об этом Минобороны Украины сообщило в своем Twitter.

Российский корабль обнаружили летчики. Пилоты заставили судно отойти от украинского берега на «соответствующее расстояние».

Украинская сторона утверждает, что корабль вел разведку.

Ранее правительство Украины приняло решение по усилению мер безопасности в акватории Азовского моря. Новые правила безопасности применяются в районе порта Мариуполь. Кроме того, государственным органам поручено упростить проход через пункты въезда «Каланчак» и «Чонгар», расположенные между Херсонской областью и Крымом.

Также украинский кабмин определил порядок для добровольной уплаты взносов Украины в бюджеты ООН, чтобы расширить возможности финансирования миссии Украины при НАТО в Брюсселе и улучшить сотрудничество с НАТО.

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Вопрос демаркации морской границы стоит между Москвой и Киевом с момента распада Советского Союза. В декабре 2003 года стороны подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В соответствии с ним, Азовское море было признано внутренними водами России и Украины под совместным управлением. Однако вопрос границы окончательно так и не был решен.

После того, как Крым по итогам всенародного референдума вошел в состав России в 2014 году, а Киев отказался признать это, вопрос морской границы и правового статуса Азовского моря встал еще острее. В ноябре 2018 года он привел к инциденту с захватом российскими пограничниками трех украинских катеров и их экипажа. Россия настаивает, что тогда корабли намерено нарушили российскую морскую границу.

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