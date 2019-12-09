ВМС Украины сформировали новый дивизион в Азовском море

Военно-морские силы (ВМС) Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщает издание «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на заявление командующего ВМС Игоря Воронченко.

Соответствующее объявление Воронченко сделал во время торжественных мероприятий, посвященных представлению малого бронекатера «Костополь». По его словам, новый дивизион будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.

На данный момент в военно-морское формирование входят поисково-спасательное судно «Донбасс», морской буксир «Корец» и два малых бронированных артиллерийских катера — «Лубны» и «Кременчуг». При этом ожидается, что состав дивизиона будет расширяться за счет введения в эксплуатацию новых кораблей.

Также допускается присоединение к дивизиону катеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу», которые Россия вернула Украине в ноябре 2019 года.

Вся галерея «Слили в унитаз» Продолжить Фрегат «Гетман Сагайдачный» Фото: Василий Батанов / РИА Новости 1 /11

После возвращения кораблей украинская сторона обвинила Россию в том, что они находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и мелкие предметы интерьера вроде плафонов. Между тем, в ФСБ опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.

Комментируя передачу кораблей, депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал их консервными банками, указав на то, что Россия отдала их «за ненадобностью».

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