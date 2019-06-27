Украинцы под присмотром российских кораблей провели учения в Азовском море

ВМС Украины совместно с морской охраной Погранслужбы провели в Азовском море учения по захвату кораблей. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил Украины на своей странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, военные отрабатывали выполнение таких задач, как совместимая стрельба по морской цели, помощь потерявшему ход катеру и силовой захват «судна-нарушителя в акватории Азовского моря». Участвовавший в учениях командир катера «Лубны» капитан-лейтенант Иван Долгих считает, что именно захват судна был самой трудной частью учений, однако украинцы справились с ним «на отлично».

Долгих также сообщил, что во время учений за маневрами наблюдали российские пограничники. Капитан-лейтенант отметил, что катера погранслужбы России не вмешиваются в происходящее. «На связь с нами не выходят, то есть не отвлекают от работы», — говорит он.

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Украина в последние месяцы регулярно проводит учения в акватории Азовского моря. В начале июня в Приазовье прошли учения по уничтожению морского десанта. Необходимость таких маневров объясняется тем, что «акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа».

До этого украинские военные провели учения на Тендровской косе в Херсонской области, расположенной неподалеку от Крымского полуострова. В них были задействованы разведчики 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций, известные своим участием в организованной киевскими властями антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. В частности, они участвовали в боях за Дебальцево и попадали в так называемый Иловайский котел.

Бойцы этого подразделения также отрабатывали абордаж судов. Силовики высадились на судно с вертолета и с катера, затем «задержали и уничтожили» условного противника.

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