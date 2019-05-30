Участвовавшие в боях за Дебальцево украинцы провели учения рядом с Крымом

Разведчики 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели учения на Тендровской косе в Херсонской области, расположенной неподалеку от Крымского полуострова. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей официальной странице в Facebook.

В сообщении не приводятся подробности прошедших учений, однако на прикрепленных к посту фотографиях видно, что в них был задействован средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС ВСУ.

Ранее, в апреле, бойцы 73-го морского центра начали проводить учения по абордажу судов. Позже были опубликованы кадры с этих учений, на которых видно, как украинские силовики высадились на судно с вертолета и с катера, а затем «задержали и уничтожили» условного противника.

73-й морской центр специального назначения входит в структуру ВМС ВСУ и дислоцируется в городе Очаков Николаевской области. Бойцы этого подразделения участвовали в организованной киевскими властями антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. В частности, они принимали участие в боях за Дебальцево, а также попадали в Иловайский котел.

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