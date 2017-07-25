Украинский военнослужащий приковал себя цепью к столбу у здания Минобороны

Украинский военнослужащий Даниил Турчин приковал себя цепью к столбу у здания Минобороны в Киеве в рамках акции протеста. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает «Громадське TV».

Всего в акции принимают участие четверо военных. Они заявили, что их незаконно уволили из состава 73-го Морского центра Сил специальных операций. Служащие должны были перевестись в другую бригаду, но, по их словам, им не предоставили необходимые для этого документы. В результате в новом месте службы военных не приняли.

«Буду стоять, пока не сдохну или пока не выполнят требования», — прокомментировал приковавший себя цепью к столбу Турчин.

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К протестующим вышел начальник Военной службы правопорядка Минобороны Украины Игорь Криштун и пообещал разобраться в ситуации.

Днем ранее волонтер Роман Доник заявил, что украинские патриоты, добровольцы, активисты Майдана, проходящие службу в рядах Нацгвардии Украины (НГУ), регулярно подвергаются насилию, становятся жертвами дедовщины. «Дедовщина, избиения, чмырение — это норма сегодняшних внутренних войск, простите, НГУ. Об этом знают командиры на местах и знают командующие до самого верха», — отметил Доник.