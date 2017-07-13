Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных на континенте

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия «крепка духом». Об этом он сказал в ходе визита в город Сумы, передает УНИАН.

«Современные защитники независимости, территориальной целостности и суверенитета украинского государства доказали и доказывают, что армия, созданная за последние три года, восстановлена, возрождена, является одной из самых эффективных армий континента», — заявил Порошенко.

19 апреля украинский лидер сказал, что вооруженные силы страны занимают восьмое место в Европе. Он добавил, что ВСУ — единственные, кто не только столкнулся с «российской агрессией», но и эффективно ее сдерживает.

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В феврале Порошенко высказал мнение, что вооруженные силы страны могут противостоять любой армии мира, в том числе и российской. В декабре 2016-го он назвал ВСУ сильнейшими в Европе. По его словам, жители Украины доверяют армии так же, как и церкви. «Мы прошли дистанцию, когда добровольцы держались только силой волонтеров, к армии со своим боевым духом, своей мотивированностью, своим патриотизмом, своим профессионализмом», — отметил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Москве эти обвинения опровергают, ссылаясь на отсутствие доказательств.