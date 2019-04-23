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Украинские моряки начали тренировки по захвату судов

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Бойцы 73-го морского центра специального назначения ВСУ начали учения по абордажу судов. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Тренировки проводятся в открытом море в составе абордажных групп. Отмечается, что спецназовцев натаскивают на действия по программе VBSS (visit, board, search and seizure) — сближение, высадка, прочесывание и захват.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, были арестованы на два месяца.

Позднее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «если Россия незаконно захватывает наши корабли и сажает наших моряков в тюрьму, то и российские корабли должны быть задержаны».

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