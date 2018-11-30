Киев нацелился на российские корабли

Евросоюзу после инцидента в Керченском проливе следует применить более жесткие санкции по отношению к России. Об этом немецкой газете Die Welt заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы требуем от Евросоюза и Германии ужесточить санкции против России. Россия является агрессором и оккупантом. Эскалация в Азовском море еще раз показала это», — заявил украинский премьер.

Гройсман полагает, что в отношении российской стороны необходимо принимать зеркальные меры. «Если Россия незаконно захватывает наши корабли и сажает наших моряков в тюрьму, то и российские корабли должны быть задержаны», — сказал он. За словами должны следовать действия — только так можно оказать давление на Москву, добавил премьер.

25 ноября патруль пограничного управления ФСБ задержал в районе Керченского пролива катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу». Украинские военные зашли в территориальные воды Крыма, не отреагировали на требование остановиться и начали выполнять опасные маневры. В ФСБ назвали произошедшее провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

Командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Киев назвал задержание кораблей «актом военной агрессии». Украина не признает российский статус Крыма и вод вокруг него и считает их своими.

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