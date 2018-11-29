Раскрыто соотношение сил в «битве» в Керченском проливе

Произошедший 25 ноября в Керченском проливе инцидент можно называть «Керченской битвой», а всего в этих событиях поучаствовали более 400 человек. С таким заявлением в четверг, 29 ноября, выступил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.

«Соотношение сил — три катера на 11 катеров-кораблей. По водоизмещению — 411 тонн с нашей стороны и 6450 тонн со стороны России. В личном составе — 24 матроса и офицера наши, и 383 негодяя в морской форме (имеются в виду российские военнослужащие — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал Воронченко.

По его словам, в течение 14 часов «эта стая из 11 кораблей» ничего не могла поделать с украинским буксиром «Яны Капу» и катерами «Бердянск» и «Никополь». «Если бы не буксир — мы бы вышли, и они вообще бы ничего не сделали», — указал командующий ВМС Украины.

25 ноября патруль пограничного управления ФСБ задержал в районе Керченского пролива катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу». Украинские военные зашли в территориальные воды Крыма, не отреагировали на требование остановиться и начали выполнять опасные маневры. В ФСБ назвали произошедшее провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

Командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Киев назвал задержание кораблей «актом военной агрессии». Украина не признает российский статус Крыма и вод вокруг него и считает их своими.

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