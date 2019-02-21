Украину обвинили в подготовке новой провокации в Керченском проливе

Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса, передает ТАСС.

По его словам, Киев готовит очередной прорыв с нарушением правил прохождения акватории — без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов. «Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив», — добавил он.

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25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины и 24 моряка. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу.

Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».

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