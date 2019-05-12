Украинский спецназ отработал захват корабля с лежащим экипажем

73-й морской центр специального назначения Сил специальных операций ВСУ опубликовал в Facebook видео учений, в рамках которых абордажная группа захватила судно на воде.

Силовики высадились на судно с вертолета и с катера, затем «задержали и уничтожили» условного противника, пишет «Страна». Издание обратило внимание на то, что один из участвовавших в учениях бойцов упал и притворился мертвым еще до того, как группа захвата зашла в помещение и взяла судно под свой контроль.

Украина активизировала военные и антитеррористические морские учения после того, как в ноябре 2018 года в Керченском проливе российскими пограничниками были задержаны три украинских корабля. 24 члена экипажа были также задержаны и заключены под стражу, официальный Киев считает их военнопленными.

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