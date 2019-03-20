Украинские истребители с полным боекомплектом прошли над Азовским морем

Авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела учения над акваторией Азовского моря. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Министерства обороны Украины.

«Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил Украины», — сказано в сообщении. Уточняется, что самолеты несли на себе полную боевую нагрузку.

Ситуация в Азовском море обострилась в ноябре прошлого года, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля вместе с экипажами после того, как они пересекли границу территориальных вод России и начали опасное маневрирование, проигнорировав предупреждения. Москва объявила эти действия провокацией. В Киеве сочли инцидент актом военной агрессии и ввели военное положение на месяц.

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