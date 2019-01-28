Украинская авиация провела учения над Азовским морем. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Летчики отрабатывали воздушную поддержку патрульных кораблей Военно-морских силы Украины и Государственной пограничной службы. В ходе учений военнослужащие готовились к совместному наведению вооружения на корабли условного противника.

«Реагирование с выходом на вражескую морскую цель проведено в определенное нормативом время», — говорится в сообщении. По итогам учений, летчиков, моряков и военнослужащих пограничной охраны признали «готовыми к выполнению задач по назначению».

С 8 по 19 октября на Украине прошли международные маневры Clear Sky 2018, объединяющие девять стран, восемь из которых являются членами НАТО. В ходе учений разбились два самолета украинских военно-воздушных сил.

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