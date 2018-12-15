Су-27 разбился на Украине

Истребитель Су-27 разбился в Житомирской области Украины, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Летчик погиб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что катастрофа произошла при заходе на посадку. Истребитель выполнял плановый полет.

16 октября в Винницкой области Украины на учениях Clear Sky 2018 разбился еще один истребитель Су-27. В результате аварии погибли два пилота — военный летчик I класса Иван Петренко и военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США. Позже выяснилось, что машина была не пригодна для полетов.

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