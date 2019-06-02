Украинцы научились уничтожать морской десант в Азовском море

Штаб украинской операции объединенных сил (ООС) отчитался об «уничтожении» морского десанта в Приазовье. Сообщение о прошедших учениях было опубликовано на официальной странице ООС в Facebook.

Как отмечается, учения прошли в плановом режиме. По их легенде, при поддержке танков, артиллерии и авиации противодесантный резерв «уничтожил» первую волну морского десанта противника, тем самым не давая высадиться второму эшелону.

В сообщении также подчеркивается, что учения проводились из-за того, что «акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа». В ООС отмечают, что украинская армия готовится к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях в районе Приазовья.

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Ранее украинские военные провели учения на Тендровской косе в Херсонской области, расположенной неподалеку от Крымского полуострова. В них были задействованы разведчики 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций, известные своим участием в организованной киевскими властями антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. В частности, они участвовали в боях за Дебальцево, а также попадали в Иловайский котел.

Бойцы этого подразделения также отрабатывали абордаж судов. Силовики высадились на судно с вертолета и с катера, затем «задержали и уничтожили» условного противника.

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