В Раде сочли возвращенные Россией корабли «консервными банками»

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал консервными банками возвращенные Россией корабли. Он заявил об этом в эфире телеканала NewsOne. Соответствующий фрагмент эфира доступен на YouTube.

Парламентарий раскритиковал слова президента страны Владимира Зеленского о возвращении украинских кораблей. По мнению Кивы, Россия отдала их «за ненадобностью».

В то же время корабли депутат назвал «консервными банками, построенными на заводе [бывшего президента Петра] Порошенко», которые «простреливались даже учебными снарядами».

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и мелкие предметы интерьера вроде плафонов. Между тем, в ФСБ опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.

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