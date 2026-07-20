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08:42, 20 июля 2026Бывший СССР

Киеву пообещали отдельный ответ на атаку на Москву

Мирошник: За атаку на Москву Киеву будет отдельная благодарность
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Киев получит отдельный ответ за атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram.

«400 дронов — это огромная армада, способная закрыть все небо, но наши ПВО ее разобрали. За покушение на столицу будет отдельная благодарность», — написал дипломат.

Он добавил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому на полученные от Запада средства нужно продемонстрировать «способность хотя бы к терроризму».

Ранее число направлявшихся на Москву украинских беспилотников раскрыл мэр российской столицы Сергей Собянин. Он сообщил, что с 20:30 19 июля до 5 утра 20 июля на Москву летело более 400 дронов.

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