Мирошник: За атаку на Москву Киеву будет отдельная благодарность

Киев получит отдельный ответ за атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram.

«400 дронов — это огромная армада, способная закрыть все небо, но наши ПВО ее разобрали. За покушение на столицу будет отдельная благодарность», — написал дипломат.

Он добавил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому на полученные от Запада средства нужно продемонстрировать «способность хотя бы к терроризму».

Ранее число направлявшихся на Москву украинских беспилотников раскрыл мэр российской столицы Сергей Собянин. Он сообщил, что с 20:30 19 июля до 5 утра 20 июля на Москву летело более 400 дронов.