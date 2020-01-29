Украина отправит в поход на Крым «тех, кто уже пожил»

Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев заявил, что так называемый «марш достоинства» на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников. Об этом он рассказал в интервью изданию «Апостроф».
По его словам, впереди колонны необходимо отправить не молодых людей, а «тех, кто уже пожил». Джемилев отметил, что поход на Крым должен стать «исключительно мирной акцией», без применения оружия.
Вместе с тем, по словам парламентария, участники марша собираются пересечь украинско-российскую границу не показывая паспортов, поскольку они идут «на территорию Украины».
6 декабря стало известно, что экс-депутат Рады Рефат Чубаров готовит пеший марш на Крымский полуостров с территории Украины. Акция получила название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства», она запланирована на 2 мая. В России эту акцию назвали провокацией. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что крымчанам нечего бояться, поскольку граница надежно охраняется.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.