«Нормандский формат» перейдет в новый формат

«Нормандский формат» перевели в онлайн — такая встреча министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины пройдет на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу немецкого МИД Хайко Мааса.

По словам министра, все стороны подтвердили, что большая часть решений последнего саммита глав государств в Париже еще не реализована. Тем не менее руководители внешнеполитических ведомств договорились провести встречу в новом формате. При этом Маас особо отметил позитивный сдвиг — обмен пленными.

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Утром 16 апреля Украина обменялась пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Киев передал в ДНР 10 человек, вернул девять. Из ЛНР на Украину отправились 11 человек, в обратную сторону — семь.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев из-за пандемии коронавируса захотел обсудить с лидерами «нормандской четверки» возможность проведения саммита по урегулированию конфликта в Донбассе в режиме онлайн.

Перед этим глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в конституции Украины.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Группа работает над урегулированием конфликта в Донбассе. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

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