Лавров отреагировал на данные о встрече глав МИД «нормандского формата»

Москва ничего не знает о возможной встрече глав МИД стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция и Украина). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он отреагировал на соответствующие данные украинского коллеги Вадима Пристайко, передает ТАСС.

Лавров отметил, что ничего не слышал о планах в скором времени провести встречу для подготовки саммита лидеров «нормандской четверки». Он подчеркнул, что Россия готова разговаривать о сроках только после выполнения достигнутых в Париже договоренностей. «Включая нормализацию "на земле", разминирование, политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера" и с закреплением всех аспектов особого статуса Донбасса на постоянной основе в законодательстве Украины», — пояснил министр.

Кроме того, у Москвы есть и второе требование для новой встречи лидеров. «Мы будем говорить о сроках, когда подготовим и подпишем проект итогового документа, чтобы не было опять попыток уже в ходе саммита разрушать достигнутые договоренности», — сказал Лавров после переговоров с премьер-министром и главой МИД Албании Эди Рамой.

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Ранее 26 февраля Пристайко заявил, что Киев планирует созвать глав МИД «нормандской четверки» для подготовки нового саммита на уровне глав государств. По его словам, встреча пройдет через месяц и будет носить организационный характер.

Формат «нормандской четверки» включает в себя Россию, Германию, Францию и Украину. Группа занимается урегулированием украинского конфликта. Последняя встреча состоялась 9 декабря 2019 года в Париже, через три года после предыдущей. По ее итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса.

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