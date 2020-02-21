Глава МИД Украины заявил о работе над новой редакцией минских соглашений

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Киев готовит новую редакцию минских соглашений. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Голос Америки».

По словам Пристайко, работа над обновлением договоренностей продолжается, несмотря на публичные заявления России, которая выступает против внесения изменений в документ.

«Мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», — объяснил он. Министр заявил, что Украина работает над тем, «чтобы заставить всех участников согласиться, что минские договоренности исчерпали себя».

9 декабря 2019-го в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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