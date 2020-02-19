Украина обвинила Россию в попрании минских соглашений

Россия продолжает проводить стратегию эскалации в Донбассе, что является попранием обязательств, взятых в качестве участника минских соглашений. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, пишет «РБК-Украина».

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Он рассказал, что обострение ситуации в Донбассе и попытка вооруженных формирований самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) прорвать линию соприкосновения являются «особенно циничными» в «пятую годовщину трагедии в Дебальцево», передает издание LB.ua.

«Каково наше положение сегодня? Судя по всему, ответ был дан в 5 утра по местному времени, когда наши позиции подверглись нападению», — сказал Кислица, добавив, что Вооруженные силы Украины дали надлежащий ответ, осуществив неотъемлемое право на самооборону.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Украину в саботаже минских соглашений. По словам дипломата, из 13 пунктов договоренностей на данный момент выполняются только два: о работе контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

На фоне обострения ситуации в Донбассе Совет Безопасности ООН провел совещание по случаю пятилетия со дня подписания минских соглашений лидерами Германии, Франции, Украины и России. Подписи под документом поставили также представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия. Киев взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.

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