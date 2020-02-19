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Представитель Украины зачитал в ООН стихотворение «Хотят ли русские войны?»

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Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица спросил российского постпреда Василия Небензю, «хотят ли русские войны», зачитав часть одноименного стихотворения поэта Евгения Евтушенко. Об этом сообщает «Громадське».

Кислица подчеркнул, что специально для Небензи перейдет на русский язык. «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны», — процитировал представитель Украины поэта, добавив, что ответ на этот вопрос в сегодняшних условиях даст парад Победы 9 мая в Москве.

«Когда мы увидим, вынесут портреты Сталина его участники. Того Сталина, который в свое время был вынесен из Мавзолея, но, как видим, не из умов», — считает украинский дипломат. Он отметил, что сегодня в России набирает обороты прославление Сталина, имя которого «отбеливают».

«Когда растут как грибы памятники этому диктатору и убийце, автору геноцида украинского народа 30-х годов, я хочу завершить свое выступление вопросом к российскому представителю: да хотят ли русские войны?» — резюмировал Кислица.

После этого Небензя ответил, что рад, что его коллега знаком с творчеством Евтушенко. При этом он сказал, что не знает, какие портреты понесут на улицах российской столицы в День Победы. «Но я не знаю, какие портреты понесут на 9 Мая в Киеве. Будет ли в Киеве вообще парад, посвященный нашей совместной, кстати, Победе?» — заключил постпред России.

18 февраля состоялось заседание Совета Безопасности ООН по случаю пятилетия со дня подписания минских соглашений лидерами Германии, Франции, Украины и России. Подписи под документом поставили также представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия. Киев взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.

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