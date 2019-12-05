Бывший СССР
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать YouTube
Застрявшая в турникете женщина с гигантской сумкой озадачила пассажиров метро
Пара случайно подарила нерожденному ребенку заряженную винтовку
Правительство признало проблему домашнего насилия в России
Россиянам захотели дать возможность купить любые лекарства
Журналист рассказал о неуверенности Месси и сравнил его с ребенком
На Крымском мосту появился 20-метровый портрет мужчины с котом
Лукашенко допустил возможность подписания соглашений об интеграции
Наушники Sennheiser признали лучшими на рынке
Новости партнеров

Зеленский назвал своим приоритетом армию

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти стремятся к миру в Донбассе, однако после его достижения армия останется приоритетом его политики. Об пишет «Украинская правда».

По его словам, украинские власти пытаются урегулировать конфликт в стране дипломатическим путем, однако «сильное войско делает позицию любую государства увереннее и крепче». Зеленский отметил, что Украина имеет «горький опыт», что может быть, когда страна не готова защищать государственные интересы.

Украинская армия, добавил глава государства, является залогом дальнейшего развития страны и ее независимости, «права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, которым движется Украина». Именно поэтому ее развитие, укрепление боеспособности и подготовки является приоритетным, считает Зеленский.

Он подчеркнул, что власть стремится «не на словах, на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО». При этом Зеленский отметил, что украинцы сегодня больше всего доверяют армии, которая защищает независимость «после войны на востоке Украины и аннексии Крыма Россией» (в Киеве считают незаконным присоединение Крыма к России и обвиняют Москву в поддержке ополчения, российская сторона все отрицает — прим. «Ленты.ру»).

11 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал отмену обязательного призыва в армию своей главной целью на посту. Постановку такой цели министр объяснил тем, что Киев намерен перейти к созданию «профессиональной армии, согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной».

В начале ноября Зеленский поручил Загороднюку до конца года внедрить в вооруженные силы новую систему руководства и управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО. На территории страны также должен появиться «современный эффективный правоохранительный орган — военная полиция». Кроме того, Зеленский поручил правительству создать концепцию объединенного реестра украинских военнослужащих, воевавших в Донбассе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленський: Після досягнення миру армія не перестане бути пріоритетом
Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО
Зеленский отменил прапорщиков
Украинских военных заставят учить английский язык
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

Мутация ценностей

Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
13:06Сегодня

Лукашенко допустил возможность подписания соглашений об интеграции

12:16Сегодня

Лукашенко рассказал об антибелорусском давлении на Путина

11:51Сегодня

Лукашенко заявил об отсутствии диалога с Россией по политическим вопросам

Бывший СССР00:00 3 декабря

«Не для того они кровь проливали»

Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
11:18Сегодня

Литва решила закупить американскую военную технику

11:07Сегодня

Украина сформулировала ключевые вопросы для нормандского саммита

10:39Сегодня

Дочь бывшего президента Узбекистана захотели оставить в тюрьме

Бывший СССР00:01 1 декабря

«Это обыкновенная месть»

В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
10:24Сегодня

Армения заявила о необходимости включить Карабах в переговоры о мире

09:49Сегодня

Зеленский обратился за помощью к священникам перед встречей с Путиным

07:20Сегодня

В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

Россия
Правительство признало проблему домашнего насилия в России
«Часть пациентов просто не доживет»
Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
Россиянам захотели дать возможность купить любые лекарства
«Здесь над такими вещами не смеются»
Они бросили все и посвятили свою жизнь другим людям. Что движет волонтерами в России?
Российский подросток закидал Вечный огонь снегом ради эксперимента
«Наслаждаешься видом пачек банкнот»
 
Власти рассказали об удручающем состоянии первичного звена здравоохранения
Все материалы
Мир
В МИД России объяснили высылку болгарского дипломата
Зелимхан ХангошвилиГермания вышлет двух российских дипломатов
Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями
Главу «Нафтогаза» допросили по делу «украинских друзей» Трампа
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
«Базу шпионов ГРУ» обнаружили в Альпах
Старенький принц
Наследник Елизаветы II всю жизнь ждал корону. Чем он занимался последние 70 лет?
Китайскому стереотипу о «воинственности» русских нашли объяснение
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский назвал своим приоритетом армию
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
Лукашенко допустил возможность подписания соглашений об интеграции
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
Лукашенко рассказал об антибелорусском давлении на Путина
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Лукашенко заявил об отсутствии диалога с Россией по политическим вопросам
Все материалы
Экономика
Медведев объяснил медленные траты денег на нацпроекты
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
Медведев лично повлиял на судьбу «Яндекса»
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
В России сохранят советские льготы
Технологии будущего
Основатель компании по переработке отходов — о бизнесе и экологических проблемах
Раскрыты подробности трат главной кубышки России
Все материалы
Силовые структуры
Названа возможная причина стрельбы в Перми
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Тюремщики объявили войну одному из главных авторитетов Дальнего Востока
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские трое суток избивали очевидца убийства
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
Российский полицейский застрелил мужчину
Все материалы
Наука и техника
Наушники Sennheiser признали лучшими на рынке
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Найдены пожирающие метеориты существа
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Вблизи умирающей звезды обнаружили загадочный объект
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Найдено средство против неизбежной гибели мозга
Все материалы
Спорт
Журналист рассказал о неуверенности Месси и сравнил его с ребенком
Алина Загитова«Все понимают, что у наших не выиграть»
Трусова, Косторная или Загитова? Главные интриги финала Гран-при
Овечкин объяснил починку шлема паяльной лампой во время матча
Адриан Сан-Мигель дель Кастильо«Мы выпустили замерзшего голкипера»
Осечка «Сити», новая победа Моуринью и железный характер «Лестера» — главные события тура АПЛ
Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник
Василий Соломин«Не выиграет чемпионат — посадим!»
Он стал первым советским чемпионом мира по боксу. За что спортсмен получил 10 лет колонии?
Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча и поразил иностранцев
Все материалы
Культура
Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре
Партнерский материал
Да будет свет
Два гения поссорились из-за лампочки. Их война изменила весь ХХ век
В Национальной портретной галерее Лондона увековечили обнаженного рэпера
Суровая правда
Враги народа, тайна Транссиба и катастрофа на Земле — 12 лучших детских книг зимы
Россиян заинтересовала «История русского секса»
Супергерои и котики
История комиксов, заметки порнозвезды и страхи советских людей — лучшие книги Non/fiction
Актер Евгений Миронов поддержал осужденного за картинки в соцсетях трансгендера
Все материалы
Интернет и СМИ
Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать YouTube
«Страшно спать в пустой комнате»
Это телешоу показало, что одиночки — тоже люди. И сделало их настоящими знаменитостями
Участники британского телешоу посмеялись над российскими коровами
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
Девушка узнала о тайных богатствах своего парня и расстроилась
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Все материалы
Ценности
Застрявшая в турникете женщина с гигантской сумкой озадачила пассажиров метро
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Объявлен главный цвет 2020 года
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Джиджи Хадид вышла на подиум в пиджаке на голое тело
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
Опубликованы новые пляжные фото самой красивой женщины в мире
Все материалы
Путешествия
На Крымском мосту появился 20-метровый портрет мужчины с котом
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Главный инженер Boeing лишился работы
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Мощная волна смыла фотографирующихся на берегу океана возлюбленных
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Названы опасные для путешествий страны
Все материалы
Из жизни
Отец случайно застрелил девятилетнего сына во время охоты на кролика
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Девочку с лицом старушки прозвали уродливой и вынудили бросить школу
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
82-летняя старушка убила 80-летнюю старушку и избежала тюрьмы
Джон Эрик УэллсБольшая маленькая ложь
Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Бесследно пропавшую модель нашли мертвой на пляже
Все материалы
Забытые концепты: Lancia Mizar
Как сделать скучную модель Lancia интересной — инструкция от Джованни Микелотти
Смешные ролики ноября
Бегущий по лезвию Теслы, непобедимый Wrangler и кое-что странное
Необычные дверные ручки
Рычаги, кнопочки и откровенная бутафория вместо «рукопожатия»
Чем вдохновлялись авторы Tesla Cybertruck?
Все идейные предшественники пикапа Tesla: Очень Серьезное Расследование «Мотора»
Porsche объявила о разработке четырехмоторного вседорожника
Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta
Ford и McDonald’s разработали пластик из кофейной шелухи
Все материалы
Дом
Россияне начали избавляться от недвижимости за границей
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Стоимость жилья в России предложили увеличить
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
Недовольному служебной квартирой депутату Госдумы посоветовали снимать жилье
На карте не значится
Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?
Определен худший для покупки вид российского жилья
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы