Зеленский назвал своим приоритетом армию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти стремятся к миру в Донбассе, однако после его достижения армия останется приоритетом его политики. Об пишет «Украинская правда».

По его словам, украинские власти пытаются урегулировать конфликт в стране дипломатическим путем, однако «сильное войско делает позицию любую государства увереннее и крепче». Зеленский отметил, что Украина имеет «горький опыт», что может быть, когда страна не готова защищать государственные интересы.

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Украинская армия, добавил глава государства, является залогом дальнейшего развития страны и ее независимости, «права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, которым движется Украина». Именно поэтому ее развитие, укрепление боеспособности и подготовки является приоритетным, считает Зеленский.

Он подчеркнул, что власть стремится «не на словах, на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО». При этом Зеленский отметил, что украинцы сегодня больше всего доверяют армии, которая защищает независимость «после войны на востоке Украины и аннексии Крыма Россией» (в Киеве считают незаконным присоединение Крыма к России и обвиняют Москву в поддержке ополчения, российская сторона все отрицает — прим. «Ленты.ру»).

11 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал отмену обязательного призыва в армию своей главной целью на посту. Постановку такой цели министр объяснил тем, что Киев намерен перейти к созданию «профессиональной армии, согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной».

В начале ноября Зеленский поручил Загороднюку до конца года внедрить в вооруженные силы новую систему руководства и управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО. На территории страны также должен появиться «современный эффективный правоохранительный орган — военная полиция». Кроме того, Зеленский поручил правительству создать концепцию объединенного реестра украинских военнослужащих, воевавших в Донбассе.

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