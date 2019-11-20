Украинских военных заставят учить английский язык

В украинской армии планируют ввести обязательно изучение английского языка для военнослужащих, занимающих определенные должности. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Алина Фролова в интервью «Радио Свобода».

Она отмечает, что изучение языка будет внедрено в систему военного образования в стране. Действующие военнослужащие будут изучать английский язык от года до двух. Кроме того, Фролова указала на планы создать модульные или пилотные бригады, в которых будут применены принципы работы НАТО. В таких бригадах изучением английского языка будут заниматься все военнослужащие.

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По словам чиновницы, владение украинскими военными английским языком является «болезненным вопросом», объяснив, что это связано не только со стремлением Украины вступить в НАТО. Она указывает, что речь также идет «и о возможности читать на английском языке статьи, научные исследования и перенимать опыт других стран».

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал отмену обязательного призыва в армию своей главной целью на посту. Постановку такой цели министр объяснил тем, что Украина намерена перейти к созданию «профессиональной армии, согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной».

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Загороднюку до конца года внедрить в вооруженные силы новую систему руководства и управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО. На территории страны также должен появиться «современный эффективный правоохранительный орган — военная полиция», сообщается на сайте главы государства. Кроме того, Зеленский поручил правительству создать концепцию объединенного реестра украинских военнослужащих, воевавших в Донбассе.

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