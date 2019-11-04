Украина потратит более половины бюджета на долги и армию

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность. Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник на своей странице в Facebook.

По его словам, данные двух статей равняются 57 процентам от всех доходов нового бюджета. «На остаток средств финансируется содержание государственного аппарата, социальная сфера, точечные ремонты инфраструктуры и минимальная поддержка сельского хозяйства... Только на инфляцию растут доходы граждан (но не всех, учителям не хватило!), сокращены субсидии, не снижены тарифы, отсутствуют точки роста экономики. Такой себе очередной стабилизец», — написал Бортник.

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В то же время премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что в проекте бюджета «много инновационных вещей». Комментируя текст на своей странице в Facebook, он написал, что бюджет не предусматривает повышения налогов и содержит сокращение дефицита.

По его словам, украинское правительство придерживается «очень простой философии»: государство должно не мешать, а, наоборот, создавать честные условия для развития граждан и оказывать поддержку нуждающимся. «Высшая ценность государства — социальный капитал, люди со всеми их достижениями. Именно поэтому мы заложили в бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей. Один из них — медицина», — добавил Гончарук.

Ранее, в октябре, сообщалось о намерении правительства Гончарука увеличить в следующем году оборонный бюджет Украины. Премьер опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что правительство планирует сократить расходы на оборону и социальные выплаты.

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