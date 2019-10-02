Украина «вернула» себе Донбасс с помощью бюджета

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год разработан с учетом реинтеграции Донбасса. Об этом заявил премьер-министр республики Алексей Гончарук, передает «Обозреватель».

В ходе брифинга в среду, 2 октября, он сообщил, что специального блока по этому процессу в бюджете нет.

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Гончарук признал, что решение проблемы Донбасса зависит не только от правительства, это также компетенция офиса президента, парламента и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По этой причине, добавил он, модель реинтеграции и работа в этом направлении должны обсуждаться совместно.

«Поэтому вы не найдете в программе конкретных расчетов с датами, но не потому, что у нас нет идей по этому поводу. А потому, что это не тот документ, в котором эта история должна быть», — заметил он. Тем не менее, подчеркнул Гончарук, не думать о Донбассе правительство не может, поскольку заботится о людях, которые там живут.

Кабмин представил проект бюджета в сентябре. Ранее Гончарук указывал, что треть всех расходов придется на погашение долгов в размере 292,9 миллиарда гривен (11,8 миллиарда долларов).

Накануне, 1 октября, участники контактной группы по Украине в Минске подписали «формулу Штайнмайера», определяющую механизм закрепления за Донбассом особого статуса, выборов в самопровозглашенных республиках и возможной амнистии для участников боевых действий. Предполагается, что это позволит начать процесс примирения Киева с Донецком и Луганском. В Кремле и Евросоюзе положительно отнеслись к прогрессу в переговорах.

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