На Украине проект бюджета на будущий год сочли унизительным

В Верховной Раде сочли унизительным проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Нардеп опубликовал фотографию проекта этого бюджета, обратив внимание на то, как он перераспределяется по сравнению с предыдущим годом. Кузьмин отмечает, что произойдет увеличение финансирования Генпрокуратуры, Совета нацбезопасности и других силовых структур. При этом будет ощутимо сокращено финансирование в социальной сфере и образовании. «Проект бюджета: унижение учителей, воспитателей и детей-сирот», — возмутился депутат.

Ранее стало известно, что на погашение госдолга в 2020 году Украине придется потратить треть своего бюджета. Документ предусматривает платежи на погашение долгов в размере 292,9 миллиарда гривен (11,8 миллиарда долларов). В то же время страна намерена занять 380 миллиардов гривен (15,3 миллиарда долларов).

Еще одной существенной частью украинских расходов в 2020 году станет обеспечение обороноспособности государства. Правительство собирается выделить на эти цели 245 миллиардов гривен (более 10 миллиардов долларов). При этом в 2019 году на нужды Минобороны правительство выделило около 101 миллиарда гривен (4,1 миллиарда долларов).

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