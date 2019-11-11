На Украине задумались об отмене призыва в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал отмену обязательного призыва в армию своей главной целью на посту. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы ТСН на телеканале «1+1», запись которой доступна на YouTube.

Постановку такой цели министр объяснил тем, что Украина намерена перейти к созданию «профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной». «Каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера, защищены права так, чтобы мы могли конкурировать при отборе, конкурировать за лучших людей в нашей армии», — подчеркнул Загороднюк.

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При этом глава Минобороны признал, что отмена призыва вряд ли произойдет в скором времени. «Это не будет в течение года», — пояснил министр. Загороднюк также отметил, что такой позиции придерживается не только он, но и все государство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Загороднюку до конца года внедрить в вооруженные силы новую систему руководства и управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО. На территории Украины также должен появиться «современный эффективный правоохранительный орган — военная полиция», сообщается на сайте главы государства. Кроме того, Зеленский поручил правительству создать концепцию объединенного реестра украинских военнослужащих, воевавших в Донбассе.

Соответствующие решения были приняты на следующий день после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса. По его словам, с таким решением согласились все страны-члены организации.

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