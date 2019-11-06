Угрожавшая Зеленскому расправой националистка назвала способ победы над Россией

Волонтер и экс-глава добровольческого подразделения Вооруженных сил Украины «Марусины медведи» Мария Зверобой рассказала, каким способом Украина может победить Россию. Ее слова передает издание «Обозреватель».

По ее словам, для победы Киеву требуется поддержка стран НАТО. Она объяснила это тем, что если Украина сможет стать членом североантлантического альянса, у нее появится «шанс стать независимым от России государством». Для достижения этой цели нынешнему руководству страны в лице президента Владимира Зеленского стоит начать сотрудничество с его предшественником Петром Порошенко, считает Зверобой.

По ее словам, линию вступления в НАТО «пока что пробивает только Порошенко». «Сила Порошенко протянула украинскую линию на международном уровне. Мы заставили услышать Украину, это очень важно. А сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу, это просто катастрофа», — возмущается волонтер. Зверобой подчеркнула, что объединение двух политиков необходимо для того, чтобы предотвратить повторение уже допущенных ошибок.

В конце октября на YouTube канале депутата Верховной Рады Софии Федины появилось видео под названием «Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний...», где Зверобой нецензурно критиковала политику президента, а также перечисляла способы его возможной смерти.

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