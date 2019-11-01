На соратницу Порошенко завели уголовное дело за слова о «бессмертном» Зеленском

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против Софии Фединой, депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность», лидером которой является бывший президент Петр Порошенко. Об этом написал в своем Facebook депутат от «Слуги народа» Александр Качура.

Он уточнил, что дело открыто из-за их призывов к убийству и свержению государственной власти. Спикер парламента Дмитрий Разумков также заявил, что поведение Фединой рассмотрит комиссия Верховной Рады по этике.

Федина раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского после его спора с добровольцами в Донбассе. «Так разговаривать с нашими защитниками даже не все сепаратисты себе позволяли. Кто-то думает, что он бессмертный», — говорится в подписи к видео с разговором Зеленского.

Позже на YouTube-канале Фединой появилось видео под названием «Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний...», где волонтер Маруся Зверобой нецензурно критикует политику президента, а после они переходят к перечислению способов его возможной смерти.

В субботу, 26 октября, Зеленский прибыл в Золотое, чтобы обсудить с украинскими военнослужащими отвод войск. Один из военных поинтересовался у главы государства, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера». Зеленский ответил, что силовики посчитали его «лопухом» и попытались увести от темы беседы.

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