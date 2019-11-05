Мир
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
У «Альфа-банка» произошла утечка данных клиентов
Россиянку арестовали в аэропорту из-за странной походки
Зеленского отказались считать хозяином президентского офиса
Российская молодежка отыграла две шайбы и победила канадцев на старте Суперсерии
Американец захотел взорвать синагогу и попался ФБР
Москвичей предупредили о последствиях дефицита солнечного света 
Мать троих детей сбросила 32 килограмма назло бывшему мужу-военному
Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Сотни бутылок затонувшего на пути в Россию ценного алкоголя подняли со дна
Новости партнеров

Украине снова посулили вступление в НАТО

Перейти в «Мою Ленту»
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что Украина станет членом НАТО. Он заявил об этом в эфире телеканала ТСН 3 ноября, однако российские СМИ обратили на это внимание только 5 ноября.

«Все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Черногория присоединилась к НАТО лишь два года назад, Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев, и мы видели это раньше — после падения Берлинской стены. Польша, страны Балтии — никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО», — сказал он.

В разговоре с журналистом Столтенберг также отметил, что альянс готов помогать Украине модернизировать общество и проводить реформы, необходимые для членства в блоке. Что именно стране нужно сделать, чтобы стать полноценным членом НАТО, генсек не сказал — по его словам, над этим «необходимо подумать».

1 ноября стало известно о другом заявлении генсека НАТО на эту тему: он признавал, что альянс хочет видеть Украину в своих рядах, но отказывался называть любые возможные даты. Столтенберг призвал украинские власти сконцентрироваться на реформах: модернизировать оборону, улучшить систему правосудия, более эффективно бороться с коррупцией.

В тот же день сообщалось, что украинское государство подало заявку на присоединение к программе расширенного сотрудничества с НАТО.

31 октября в НАТО указали, что альянс не видит возможности «как обычно вести дела» с Москвой до тех пор, пока она не изменит свое поведение. В заявлении также призвали Россию вернуть Украине Крымский полуостров. В российском МИД указали, что подобное требование бессмысленно.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал пятый президент Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
УКРАИНА БУДЕТ ЧЛЕНОМ НАТО - МОЩНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНСЕКА АЛЬЯНСА В КИЕВЕ
У России отказались спрашивать мнение о вступлении Украины в НАТО
Генсек НАТО отказался прогнозировать будущее Украины
Украина решила перейти на новый уровень сотрудничества с НАТО
Другие материалы рубрики
Мир00:1631 октября

Средиземье превыше всего

Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
09:47Сегодня

Американец захотел взорвать синагогу и попался ФБР

04:34Сегодня

Впервые обнародованы показания свидетелей по делу об импичменте Трампа

02:33Сегодня

Стало известно о задержании сестры лидера «Исламского государства»

Мир00:0128 октября

«Русские отступили, а мы проиграли»

Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
01:45Сегодня

Трамп заговорил о новой сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

00:34Сегодня

США официально объявили о выходе из Парижского соглашения по климату

21:42 4 ноября

Еще четыре страны продлили санкции против России

Мир00:0626 октября

«Рыбалка в разгар апокалипсиса»

Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
17:52 4 ноября

В Греции нашли контейнер с десятками людей

17:34 4 ноября

В Германии захотели запретить лечение гомосексуализма

16:50 4 ноября

Мужчина решил на спор съесть 50 яиц и умер

Россия
Россиянам дали советы по борьбе с нехваткой солнечного света
«Их появление вызвало массовый психоз»
 
В России вернут военную тайну
Массовое сознание
О чем думают и чего хотят большинство жителей России? Тест
Профессор из ВШЭ назвал свой пост об убогом русском языке вершиной карьеры
В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в ноябре
Совфед назвал условие для возвращения задержанных в Керченском проливе кораблей
Все материалы
Мир
Американец захотел взорвать синагогу и попался ФБР
«Каждую ночь были изнасилования»
Эти люди бегут из Африки за лучшей жизнью. Вместо благополучной Европы их ждут страдания
Украине снова посулили вступление в НАТО
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Впервые обнародованы показания свидетелей по делу об импичменте Трампа
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Стало известно о задержании сестры лидера «Исламского государства»
Все материалы
Бывший СССР
Украина запротестовала из-за визита российского депутата в Донбасс
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Лидеры Молдавии и Приднестровья вместе отметили День народного единства России
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Все материалы
Экономика
У «Альфа-банка» произошла утечка данных клиентов
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Ценам на такси в России предсказали взлет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Россияне уплатили рекордно большой налог
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Все материалы
Силовые структуры
В причастности к убийству главы ингушского центра «Э» заподозрили девять человек
Место происшествияГлавного борца с экстремизмом Ингушетии застрелили в Москве
Вместе с полицейским погиб его брат. Киллер скрылся
Стало известно о нескольких убийцах главного борца с экстремизмом Ингушетии
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э»
Анатолий Нагиев«Живым этого зверя не брать»
Этот маньяк убивал девушек и охотился на Пугачеву. Он был так силен, что рвал наручники
Российские школьники взорвали петардами 11 щенков
Все материалы
Наука и техника
Названа неожиданная причина агрессивного рака
Космические монстры
Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
Неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад объяснили
Русские бьют!
Показательные казни, убийства детей и другие зверства: Call of Duty Modern Warfare
США назвали самое работающее оружие России
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
В США испытали новейший космический корабль
Все материалы
Спорт
Российская молодежка отыграла две шайбы и победила канадцев на старте Суперсерии
Волевой шок
Жуткая травма игрока «Эвертона» и трудные победы лидеров — главные события тура АПЛ
Американский футбольный клуб отпраздновал победу российским мемом
«Оправдываться я не хочу»
Загитова проиграла первый старт сезона. Ее обошла другая ученица Тутберидзе
Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
Олимпийский чемпион из России умер в 43 года от неизлечимой болезни
Все материалы
Культура
Певица Ева Польна рассказала о состоянии своей дочери
Догнать за 60 лет
Как противостояние Ford и Ferrari определило историю автоспорта ХХ века
Представитель Maruv объяснил ее признание лучшим российским артистом
Группа «Цветы»«Кто-то должен петь о счастье и любви»
Стас Намин, Гарик Сукачев и Дмитрий Ревякин о «Цветах», о музыке, о жизни и о себе
Муж Лолиты раскрыл причины развода
Главная новая музыка
Розоволосый авангардист, экосексуал Дорн и Ринго Старр против интернета
Назван обладатель престижной литературной премии
Все материалы
Интернет и СМИ
Парень взял на свадьбу подругу вместо собственной девушки и нарвался на критику
Прекрасное — далеко
Этот журнал рассказал миллионам жителей СССР о будущем. Но оно так и не наступило
Сын после долгих лет молчания задал родным вопрос и растрогал пользователей сети
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
100-килограммовая девушка бросила работу ради обжорства перед камерой
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Все материалы
Ценности
Сотни бутылок затонувшего на пути в Россию ценного алкоголя подняли со дна
Золотой кайзер
Он развязал Первую мировую и подружился с нацистами: роскошная жизнь Вильгельма II
Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Ким Кардашьян прифотошопила дочь к снимку и насмешила фанатов
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Новую юбку бренда подняли на смех за невозможность носить с нижним бельем
Все материалы
Путешествия
Россиянку арестовали в аэропорту из-за странной походки
Деньги из воздуха
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Российский самолет экстренно сел в Минске из-за плохого самочувствия пассажира
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Выросшие в пассажирском поезде огромные грибы удивили пользователей интернета
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Скандальный Boeing отправят в небо без разрешения
Все материалы
Из жизни
Мать троих детей сбросила 32 килограмма назло бывшему мужу-военному
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Лошадь вернулась в горящую конюшню и спасла семью от смерти
Убей меня, если сможешь
Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Подвергшуюся домогательствам модель обвинили в чрезмерной сексуальности
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Шампанское помогло женщине дожить до 108 лет
Все материалы
Chery Tiggo 7, Hyundai Creta или Suzuki Vitara?
Выбираем бюджетный кроссовер: Chery против Hyundai и Suzuki
Безжалостный тюнинг машин из девяностых
Они помнят шоу «Угадай мелодию» и 16-дюймовые колеса
Короли троллинга
Как автопроизводители подкалывают друг друга
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
Infiniti показала первую фотографию нового кроссовера в стиле FX
«Капсулу времени» Mercedes-Benz W126 оценили дороже нового «Майбаха»
Volkswagen представил новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Все материалы
Дом
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
Еще одна зарубежная знаменитость захотела поселиться в России
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Названы регионы России с самой выгодной ипотекой
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Москвичам рассказали об 11-метровых квартирах
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы