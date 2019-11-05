Украине снова посулили вступление в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что Украина станет членом НАТО. Он заявил об этом в эфире телеканала ТСН 3 ноября, однако российские СМИ обратили на это внимание только 5 ноября.

«Все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Черногория присоединилась к НАТО лишь два года назад, Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев, и мы видели это раньше — после падения Берлинской стены. Польша, страны Балтии — никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО», — сказал он.

В разговоре с журналистом Столтенберг также отметил, что альянс готов помогать Украине модернизировать общество и проводить реформы, необходимые для членства в блоке. Что именно стране нужно сделать, чтобы стать полноценным членом НАТО, генсек не сказал — по его словам, над этим «необходимо подумать».

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1 ноября стало известно о другом заявлении генсека НАТО на эту тему: он признавал, что альянс хочет видеть Украину в своих рядах, но отказывался называть любые возможные даты. Столтенберг призвал украинские власти сконцентрироваться на реформах: модернизировать оборону, улучшить систему правосудия, более эффективно бороться с коррупцией.

В тот же день сообщалось, что украинское государство подало заявку на присоединение к программе расширенного сотрудничества с НАТО.

31 октября в НАТО указали, что альянс не видит возможности «как обычно вести дела» с Москвой до тех пор, пока она не изменит свое поведение. В заявлении также призвали Россию вернуть Украине Крымский полуостров. В российском МИД указали, что подобное требование бессмысленно.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал пятый президент Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс.

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