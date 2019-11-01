Генсек НАТО отказался прогнозировать будущее Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался говорить о сроках вступления Украины в альянс и разрешения конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».

По его словам, любой ответ на вопрос о датах заставил бы «спекулировать и размышлять над гипотетическими ситуациями». Вместо этого он считает необходимым сосредоточиться на реальности. «Единственное, что важно и на чем Украина должна концентрироваться сейчас, — это реформы», — сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что страны НАТО уже достигли согласия в том, что Украина станет членом альянса. В связи с этим Киеву нужно фокусироваться не на формальностях вроде подачи плана действий по членству, а на реальных действиях: «модернизации обороны, борьбе с коррупцией, улучшении системы правосудия».

Столтенберг также отметил, что решение для прекращения конфликта в Донбассе может найтись внезапно и быстро. По его словам, «когда люди пытаются предсказать будущее, то жизнь снова и снова доказывает их неправоту». Он заявил, что в регионе «до сих пор есть российские силы», и ситуация слишком затянулась, но подчеркнул, что работать в данном случае нужно над политическим решением.

31 октября в НАТО указали, что альянс не видит возможности «как обычно вести дела» с Москвой до тех пор, пока она не изменит свое поведение. В заявлении также призвали Россию вернуть Украине Крымский полуостров. В российском МИД указали, что подобное требование бессмысленно.

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