В НАТО отказались работать с Россией «как обычно» и потребовали вернуть Крым

НАТО не видит возможности «как обычно вести дела» с Россией до тех пор, пока она не изменит свое поведение. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания комиссии НАТО — Украина в Киеве.

Альянс отметил, что для нормальной работы необходимы «конструктивные изменения в действиях России», что приведет к соблюдению международного права и обязательств.

Кроме того, блок вновь заявил, что Крым — это территория Украины и осудил его присоединение к России. «Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», — говорится в документе. В НАТО также обеспокоились правами человека на полуострове и негативно оценили наращивание российской военной мощи, сочтя это «частью более масштабной модели российских агрессивных действий в регионе».

Материалы по теме «Нас как бы не спросили» Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России не будут спрашивать мнение о перспективах вступления Украины в альянс. Он указал, что Москва не имеет права влиять на это решение.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала украинскую территорию. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru