Зеленский поручил внедрить систему НАТО для управления войсками

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны республики Андрею Загороднюку до конца года внедрить в Вооруженные силы новую систему руководства и управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На территории Украины также должен будет появиться «современный эффективный правоохранительный орган — Военная полиция», сообщается на сайте главы государства. Кроме того, Зеленский поручил правительству создать концепцию объединенного реестра украинских военнослужащих, воевавших в Донбассе.

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5 ноября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса. По его словам, с таким решением согласились все страны-члены организации. В разговоре с журналистом Столтенберг также отметил, что альянс готов помогать Украине модернизировать общество и проводить реформы, необходимые для членства в блоке.

1 ноября стало известно о другом заявлении генсека НАТО на эту тему: он признал, что альянс хочет видеть Украину в своих рядах, но отказался назвать любые возможные даты. Столтенберг призвал украинские власти сконцентрироваться на реформах. В тот же день сообщалось, что украинское государство подало заявку на присоединение к программе расширенного сотрудничества с НАТО.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал пятый президент Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс.

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